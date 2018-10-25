АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Ученые: Уколы ботокса снижают удовольствие от женского оргазма

Уколы ботокса снижают удовольствие от оргазма, не позволяя женщинам в полной мере наслаждаться интимной жизнью. Такие выводы сделала группа американских психологов во главе с признанным авторитетом в данной сфере Майклом Льюисом.

Ученые: Уколы ботокса снижают удовольствие от женского оргазма

Эксперты внимательно анализировали, как изменилось эмоциональное настроение 24 участниц эксперимента, которые воспользовались услугами косметологов и сделали серию инъекций под названием «уколы красоты». Результаты прошли сравнительный анализ с группой из 12 женщин, которые занимались другими процедурами.

В итоге было установлено, что после уколов ботокса представительницы слабого пола не могли во время занятий сексом получить максимум удовольствия из-за неспособности выразительно гримасничать. Мышцы лица под воздействием уколов теряло свою выразительность, а женщинам этот факт причинял психологический дискомфорт.

Прочие косметологические инъекции и процедуры не несли подобного эффекта, заявили ученые.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Михалкова сбросила 15 килограмм из-за
Ксения Собчак развеяла слухи о второй
Ученые: Уколы ботокса снижают удовольствие от
В сентябре продажи Jaguar Land Rover на
Нынешнюю площадку «Дома-2» снесут летом 2019 года
Qualcomm продолжает работу над технологией
Новый компакт-вэн Mitsubishi Delica рассекретили
Выпущено приложение Facebook Messenger 4, которое
Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A8s
В Battlefield V "Королевская битва" появится в
Fujifilm никогда не будет выпускать полнокадровую
В Сети показали версию Ford F-150 от ателье Roush
Названы главные принципы популярной среди звезд
Ученые: У жителей больших городов быстрее
Ольга Рапунцель: «Мы с Димой отличный пример для
Лена Миро считает, что королевская семья
Хардкорный Jaguar XE SV Project 8 переделали в
Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем
Скорбящая Лариса Гузеева поддержала Марию
Поклонники решили, что дочь Ани Лорак София
Ольга Бузова останется без мужа из-за её
Кейт Миддлтон нарушила протокол на королевском
Дима Билан рассказал фанатам о приступе гнева в
Алексей Безус явился на помолвку Иосифа Оганесяна
Министр труда Максим Топилин назвал темпы роста
Motorola выпустила комплекты для домашнего
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо пожелала
Ученые: Внимательность помогает получить
Бывший друг Волочковой Чермен Дзотов проводит
Ляйсан Утяшева поразила пользователей Instagram
Просмотреть все новости