Ученые: Уколы ботокса снижают удовольствие от женского оргазма





Эксперты внимательно анализировали, как изменилось эмоциональное настроение 24 участниц эксперимента, которые воспользовались услугами косметологов и сделали серию инъекций под названием «уколы красоты». Результаты прошли сравнительный анализ с группой из 12 женщин, которые занимались другими процедурами.В итоге было установлено, что после уколов ботокса представительницы слабого пола не могли во время занятий сексом получить максимум удовольствия из-за неспособности выразительно гримасничать. Мышцы лица под воздействием уколов теряло свою выразительность, а женщинам этот факт причинял психологический дискомфорт.Прочие косметологические инъекции и процедуры не несли подобного эффекта, заявили ученые.