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Нынешнюю площадку «Дома-2» снесут летом 2019 года

Разговоры о сносе площадки скандального телепроекта «Дом-2» будоражат умы поклонников и антифанатов реалити-шоу уже давно.

И вот стало известно, что нынешнюю площадку телестройки снесут в августе следующего года. Об этом уже сообщили официальные СМИ.

Нынешнюю площадку «Дома-2» снесут летом 2019 года

Надо сказать, что телепроект «Дом-2» уже давно хотят прикрыть по этическим соображениям, правда, законно это сделать не получается.

И вот, по всей вероятности, власти хотят пустить в ход отличную козырную карту. Площадка телепроекта находится в ТиНАО на участке, который попал под строительство автомобильной трассы.

Нынешнюю площадку «Дома-2» снесут летом 2019 года

Чиновники уже сказали, что руководителям реалити-шоу дали необходимое время на переезд до августа 2019 года. График работы по строительству автодороги четко распланирован, а значит, телестроевские участники, которые и строят, и разрушают любовь, отсрочку не получат.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:46

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