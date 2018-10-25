Нынешнюю площадку «Дома-2» снесут летом 2019 года





И вот стало известно, что нынешнюю площадку телестройки снесут в августе следующего года. Об этом уже сообщили официальные СМИ.Надо сказать, что телепроект «Дом-2» уже давно хотят прикрыть по этическим соображениям, правда, законно это сделать не получается.И вот, по всей вероятности, власти хотят пустить в ход отличную козырную карту. Площадка телепроекта находится в ТиНАО на участке, который попал под строительство автомобильной трассы.Чиновники уже сказали, что руководителям реалити-шоу дали необходимое время на переезд до августа 2019 года. График работы по строительству автодороги четко распланирован, а значит, телестроевские участники, которые и строят, и разрушают любовь, отсрочку не получат.