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Лена Миро считает, что королевская семья Великобритании популярна из-за принцессы Дианы

По мнению блогера Лены Миро, свою популярность и признание британская королевская семья получила из-за покойной принцессы Дианы. Именно она стала той личностью, которая разбавила «прагматизм членов королевской семьи», став при этом любимицей народа, считает интернет-журналистка.
Лена Миро считает, что королевская семья Великобритании популярна из-за принцессы Дианы

К слову, именно трагический исход её жизни по-прежнему делает её личность популярной, равно как и её сыновей – принцев Уильяма и Гарри. На данный момент интерес к семье Виндзоров снова повысился из-за недавней свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл. В Британии многим людям понравилась герцогиня Сассекская, поэтому ей уже дали прозвище «Голливудская золушка», ведь она прошла путь от актрисы до супруги принца.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:00

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