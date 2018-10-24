Иосиф Оганесян и Александра Черно избавятся от вредных привычек ради будущих детей

«Сейчас активно начинаем следить за своим здоровьем, где-то подлечиться, избавиться от вредных привычек, похудеть, где-то поработать над психикой и отношениями», - поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram она.





Несколько дней назад молодые люди ходили в ЗАГС и подали заявление, торжественно сообщив о том, что их свадьба состоится 29 декабря. В честь этого ребята даже устроили вечеринку, куда пригласили всех своих друзей-коллег по телестройке.По словам девушки, сразу после церемонии бракосочетания они с возлюбленным займутся зачатием детей, а пока будут всячески готовиться к этому.Однако пользователи сети очень сомневаются в том, что Саша сможет отказаться от своей самой главной плохой привычки - тащить в рот всю попавшуюся под руку еду, а следовательно, она не похудеет и будет рожать с уже имеющимся большим весом, который во время беременности увеличится еще на десяток килограмм.