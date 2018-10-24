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Иосиф Оганесян и Александра Черно избавятся от вредных привычек ради будущих детей

Уже не первый день в периметре «Дома-2» говорят о том, что Иосиф Оганесян и Александра Черно, несмотря на свои многочисленные проблемы в отношениях, хотят завести детей. Причем сделать это они хотят на телепроекте, так как там для этого предоставляются все блага.

Несколько дней назад молодые люди ходили в ЗАГС и подали заявление, торжественно сообщив о том, что их свадьба состоится 29 декабря. В честь этого ребята даже устроили вечеринку, куда пригласили всех своих друзей-коллег по телестройке.

Иосиф Оганесян и Александра Черно избавятся от вредных привычек ради будущих детей

По словам девушки, сразу после церемонии бракосочетания они с возлюбленным займутся зачатием детей, а пока будут всячески готовиться к этому.

«Сейчас активно начинаем следить за своим здоровьем, где-то подлечиться, избавиться от вредных привычек, похудеть, где-то поработать над психикой и отношениями», - поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram она.

Однако пользователи сети очень сомневаются в том, что Саша сможет отказаться от своей самой главной плохой привычки - тащить в рот всю попавшуюся под руку еду, а следовательно, она не похудеет и будет рожать с уже имеющимся большим весом, который во время беременности увеличится еще на десяток килограмм.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:13

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