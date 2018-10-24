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Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с биологической матерью

Приемный сын известного и скандального стилиста Сергей Зверева и полный тезка своего отца смог найти общий язык со своей биологической матерью. Родственники встретились в эфире телепередачи «На самом деле».
Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с биологической матерью

Сергей Зверев младший спустя многие годы поисков родной матери, наконец-таки встретил ее, теперь они налаживают отношения и знакомятся ближе. По приглашению матери он посетил Иркутск, в котором она живет много лет. Там у нее новая семья и есть еще один сын, преуспевающий повар.

Напомним, что пасынок «гламурного» стилиста Сергея Зверева с помощью телепередачи «На самом деле» решил отыскать свою биологическую мать, после чего ведущий Дмитрий Шепелев пообещал мальчику, что 100% найдет его родительницу. Так и произошло, через несколько месяцев поиска, Зверев младший познакомился с настоящей матерью в студии телепередачи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:32

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