Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с биологической матерью

Приемный сын известного и скандального стилиста Сергей Зверева и полный тезка своего отца смог найти общий язык со своей биологической матерью. Родственники встретились в эфире телепередачи «На самом деле».Сергей Зверев младший спустя многие годы поисков родной матери, наконец-таки встретил ее, теперь они налаживают отношения и знакомятся ближе. По приглашению матери он посетил Иркутск, в котором она живет много лет. Там у нее новая семья и есть еще один сын, преуспевающий повар.Напомним, что пасынок «гламурного» стилиста Сергея Зверева с помощью телепередачи «На самом деле» решил отыскать свою биологическую мать, после чего ведущий Дмитрий Шепелев пообещал мальчику, что 100% найдет его родительницу. Так и произошло, через несколько месяцев поиска, Зверев младший познакомился с настоящей матерью в студии телепередачи.