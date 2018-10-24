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В Москве водитель автобуса поссорился с пассажирами и устроил стрельбу

Водитель автобуса в Москве поссорился с пассажирами, устроив при этом стрельбу. В ходе данного происшествия никто не пострадал

В Москве водитель автобуса поссорился с пассажирами и устроил стрельбу


Во время конфликта с пассажирами, водитель московского автобуса открыл из травматического пистолета огонь. Данный инцидент произошел вечером 22 октября при въезде на Шереметьевскую эстакаду. Во время конфликта с пассажирами водитель маршрутного транспортного средства выстрелил в воздух два раза. Речь в данном случае идет о травматическом пистолете модели МР-79-9ТМ. Оружие в народе больше известно, как «Макарыч». Мужчина после произведённых выстрелов вернулся за руль, продолжив движение по маршруту. Следует заметить, что в результате произошедшего инцидента никто не пострадал.

Столичной полицией был задержан водитель, работающий в Третьем московском автобусном парке. На мужнину было заведено дело о хулиганстве. В итоге водителя отпустили, взявши подписку о невыезде.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:40

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