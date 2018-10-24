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Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном платье в Instagram

Мария Кожевникова в своем микроблоге Instagram обнародовала новое фото, на котором она запечатлена в свадебном платье. Под публикацией актриса написала, что выходит замуж.

Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном платье в Instagram


Фанаты были в недоумении от данной новости. Они обратились к Марии Кожевниковой с вопросом, действительно ли она сыграет свадьбу повторно. Некоторые предположили, что данный образ актриса выбрала для новой роли в каком-то фильме. Часть подписчиков в шутку спросили у кинозвезды, как супруг относится к ее новым планам.

Множество поклонников отметили, что артистка «настоящая русская красавица». Пост в течение суток собрал около 30 одобрительных лайков и свыше 300 комментариев от многочисленных фанатов кинозвезды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:32

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