Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном платье в Instagram

Фанаты были в недоумении от данной новости. Они обратились к Марии Кожевниковой с вопросом, действительно ли она сыграет свадьбу повторно. Некоторые предположили, что данный образ актриса выбрала для новой роли в каком-то фильме. Часть подписчиков в шутку спросили у кинозвезды, как супруг относится к ее новым планам.Множество поклонников отметили, что артистка «настоящая русская красавица». Пост в течение суток собрал около 30 одобрительных лайков и свыше 300 комментариев от многочисленных фанатов кинозвезды.