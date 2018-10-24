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Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого слитка спустя 150 лет

Спустя 150 лет работы, ученым удалось раскрыть секрет необычного золотого слитка. С тех пор, как он был обнаружен, ученые со всего мира, в том числе специалисты из Йоркширского музея пытались понять его происхождение и назначение.

Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого слитка спустя 150 лет


Маленькая золотая пластина была обнаружена в одной из могил под Йоркской железнодорожной станцией. В связи с необычной формой реликвии, эксперты со всего мира предпринимали попытки дать ответ на вопрос о ее происхождении. Как оказалось, золотая пластина использовалась в ритуальных обрядах. При захоронении человека, данный слиток клали ему в рот. Считалось, что таким образом создается, своего рода, защита от злых духов.

Нет информации, касательно того, правдива ли рассмотренная версия с учетом того, что проверить ее подлинность не представляется возможным. Тем не менее, многие специалисты сходятся во мнении, что это определенно был лекарственный или волшебный амулет.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:13

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