Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого слитка спустя 150 лет





Маленькая золотая пластина была обнаружена в одной из могил под Йоркской железнодорожной станцией. В связи с необычной формой реликвии, эксперты со всего мира предпринимали попытки дать ответ на вопрос о ее происхождении. Как оказалось, золотая пластина использовалась в ритуальных обрядах. При захоронении человека, данный слиток клали ему в рот. Считалось, что таким образом создается, своего рода, защита от злых духов.Нет информации, касательно того, правдива ли рассмотренная версия с учетом того, что проверить ее подлинность не представляется возможным. Тем не менее, многие специалисты сходятся во мнении, что это определенно был лекарственный или волшебный амулет.