Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в следующем году, а LPDDR5 — в 2020 году
Разработчики компании Samsung в рамках мероприятия Qualcomm 4G/5G Summit рассказали, что уже в следующем году появится устройство с флэш-памятью UFS 3.0. В 2020 году будет доступна технология LPDDR5.
Первый вид памяти выйдет в вариантах объемом 128, 256 и 512 гигабайт. Новый стандарт характеризуется в два раза больше существующей скорости передачи данных — до 11,6 гигабит в секунду.
Оперативная память LPDDR5 будет обеспечивать пропускную способность на скорости до 51,2 гигабайт в секунду, а энергопотребление будет снижено на 20%.
Первый вид памяти выйдет в вариантах объемом 128, 256 и 512 гигабайт. Новый стандарт характеризуется в два раза больше существующей скорости передачи данных — до 11,6 гигабит в секунду.
Оперативная память LPDDR5 будет обеспечивать пропускную способность на скорости до 51,2 гигабайт в секунду, а энергопотребление будет снижено на 20%.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:35