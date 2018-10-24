Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в следующем году, а LPDDR5 — в 2020 году





Первый вид памяти выйдет в вариантах объемом 128, 256 и 512 гигабайт. Новый стандарт характеризуется в два раза больше существующей скорости передачи данных — до 11,6 гигабит в секунду.Оперативная память LPDDR5 будет обеспечивать пропускную способность на скорости до 51,2 гигабайт в секунду, а энергопотребление будет снижено на 20%.