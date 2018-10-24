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Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в следующем году, а LPDDR5 — в 2020 году

Разработчики компании Samsung в рамках мероприятия Qualcomm 4G/5G Summit рассказали, что уже в следующем году появится устройство с флэш-памятью UFS 3.0. В 2020 году будет доступна технология LPDDR5.

Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в следующем году, а LPDDR5 — в 2020 году


Первый вид памяти выйдет в вариантах объемом 128, 256 и 512 гигабайт. Новый стандарт характеризуется в два раза больше существующей скорости передачи данных — до 11,6 гигабит в секунду.

Оперативная память LPDDR5 будет обеспечивать пропускную способность на скорости до 51,2 гигабайт в секунду, а энергопотребление будет снижено на 20%.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:35

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