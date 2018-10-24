Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым «Холостяком»





Сам Олег тоже намекает своим поклонницам, что может стать очередным «холостяком», за сердце которого будут бороться красавицы.Майями неоднократно намекает в своих постах в Instagram на одиночество, но пока никаких попыток воссоединиться с кем-либо не предпринимал.Не исключено, что Олег, таким образом готовит публику к своему участию в шоу «Холостяк», где надеется обрести личное счастье. Редакторы программы будут впечатлены образом одинокого мачо-романтика.У Майами есть все шансы поучаствовать в популярном шоу, тем более, что опыт у него имеется. Ведь в свое время Олег был участником телестройки, где находился под прицелом камер практически 24 часа в сутки.Хотя пользователи не исключают вариант, что Олег Майами хочет попиариться за счет сплетен о «Холостяке».