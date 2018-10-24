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Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым «Холостяком»

Бывший участник знаменитой телестройки «Дом-2» Олег Майами как известно водит дружбу с «Холостяком» 2015 года Егором Кридом, который может подтолкнуть своего коллегу к участию в этом проекте.

Сам Олег тоже намекает своим поклонницам, что может стать очередным «холостяком», за сердце которого будут бороться красавицы.

Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым «Холостяком»

Майями неоднократно намекает в своих постах в Instagram на одиночество, но пока никаких попыток воссоединиться с кем-либо не предпринимал.

Не исключено, что Олег, таким образом готовит публику к своему участию в шоу «Холостяк», где надеется обрести личное счастье. Редакторы программы будут впечатлены образом одинокого мачо-романтика.

Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым «Холостяком»

У Майами есть все шансы поучаствовать в популярном шоу, тем более, что опыт у него имеется. Ведь в свое время Олег был участником телестройки, где находился под прицелом камер практически 24 часа в сутки.

Хотя пользователи не исключают вариант, что Олег Майами хочет попиариться за счет сплетен о «Холостяке».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:33

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