Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет стоить 50 000 рублей
Онлайн-магазин "Связной" начал принимать предзаказы на смартфон версии BlackBerry KEY2. Устройство с ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ на 128 Гб будет стоить 50 000 рублей.
Новую версию смартфона официально презентуют для российского рынка 1 ноября. Тогда же должна появиться более детальная информация, касающаяся даты начала поставок. Стоит напомнить, что корпорация TCL анонсировала в начале лета наследника смартфона версии BlackBerry Keyone. Устройство KEY2 имеет удобную физическую QWERTY-клавиатуру, неплохую камеру, которая основана на двух модулях на 12 мегапикселей. Модули способны производить снимки с низким уровнем шума при условии плохого освещения.
Аппаратной основой KEY2 выступает однокристальная система версии Qualcomm Snapdragon 660. Дисплей имеет диагональ на 1620х1080 рх. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3500 мАч.
Новую версию смартфона официально презентуют для российского рынка 1 ноября. Тогда же должна появиться более детальная информация, касающаяся даты начала поставок. Стоит напомнить, что корпорация TCL анонсировала в начале лета наследника смартфона версии BlackBerry Keyone. Устройство KEY2 имеет удобную физическую QWERTY-клавиатуру, неплохую камеру, которая основана на двух модулях на 12 мегапикселей. Модули способны производить снимки с низким уровнем шума при условии плохого освещения.
Аппаратной основой KEY2 выступает однокристальная система версии Qualcomm Snapdragon 660. Дисплей имеет диагональ на 1620х1080 рх. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3500 мАч.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07