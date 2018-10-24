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Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет стоить 50 000 рублей

Онлайн-магазин "Связной" начал принимать предзаказы на смартфон версии BlackBerry KEY2. Устройство с ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ на 128 Гб будет стоить 50 000 рублей.

Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет стоить 50 000 рублей


Новую версию смартфона официально презентуют для российского рынка 1 ноября. Тогда же должна появиться более детальная информация, касающаяся даты начала поставок. Стоит напомнить, что корпорация TCL анонсировала в начале лета наследника смартфона версии BlackBerry Keyone. Устройство KEY2 имеет удобную физическую QWERTY-клавиатуру, неплохую камеру, которая основана на двух модулях на 12 мегапикселей. Модули способны производить снимки с низким уровнем шума при условии плохого освещения.

Аппаратной основой KEY2 выступает однокристальная система версии Qualcomm Snapdragon 660. Дисплей имеет диагональ на 1620х1080 рх. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3500 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07

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