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Роман Гриценко не хочет утешать Ольгу Бузову

Благодаря каналу ТНТ популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова встретила Дениса Лебедева, с которым хотела построить отношения и создать семью. Однако спустя пару недель возлюбленные расстались из-за того, что в прессе опубликовали разгромный компромат на мужчину.

Теледива очень расстроилась, ведь ее сердце в очередной раз разбил избранник, за которым она готова была следовать до конца своей жизни.

Роман Гриценко не хочет утешать Ольгу Бузову

Последние несколько дней многочисленные поклонники девушки занимаются тем, что утешают свою любимицу, так как история с Денисом Лебедевым довела не только ее мать до нервного срыва, но и значительно подорвало моральное состояние ее самой.

Оля несколько дней не появлялась в социальных сетях, страдая от очередного предательства. А вот ее главный поклонник Роман Гриценко, который клялся в вечной любви, наслаждался в это время отдыхом в Тенерифе.

Фанаты Бузовой надеялись, что по возвращению в Москву парень примкнет к ним и тоже станет утешать обиженную знаменитость, однако тот даже не думал этого делать и первым делом после приезда в столицу отправился в ночной клуб с Маргаритой Овсянниковой.

Роман Гриценко не хочет утешать Ольгу Бузову

«Лучше Олю поддерживай, чем возится с Марго», «Где твое рвение Олю добиться??? Много кричал, что многое ради нее сделаешь. Да всем было понятно, кто ты. Хорошо, что Оля открестилась от тебя», «Рома найди Олю, напиши ей, поддержи ее. Сейчас твой шанс! Верни ее к жизни», «Ром, поддержи Олю, она оценит!», «Давай Бузу опять добивайся!», - обратились пользователи к Роме.

Стоит отметить, что далеко не все считают, что Гриценко должен сейчас сломя голову бежать к Бузовой. По мнению поклонников, если у парня и были чувства к ведущей раньше, то это не значит, что он до сих пор в нее влюблен и хочет строить отношения с ней после того, как она на глазах у всей страны ходила на свидания с богатыми ухажерами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:28

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