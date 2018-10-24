Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей по программе «Военная ипотека»
Промсвязьбанк с 15 августа по 24 октября выдал больше 1,2 миллиарда рублей по программе «Военная ипотека». Ссуды на оплату ранее взятых кредитов составили 95% от этой суммы и помогли 550 военнослужащим снизить долговую нагрузку.
Промсвязьбанк получил свыше 3 тыс. заявок от российских военных, желающих стать участниками программ «Военная ипотека» или «Рефинансирование военной ипотеки». Положительное решение вынесено в отношении запросов на сумму 5 млрд рублей.
«Военная ипотека» предоставляется заемщикам на льготных условиях: предельный возраст участников программы составляет 50 лет, ставка не превышает 8,9%. Программа подразумевает сокращение расходов по выплате процентов, возможность скорректировать срок кредитования и быстрее вернуть банку взятые средства.
«В нынешних условиях российские военнослужащие хотят быстрее выплатить старые кредиты, и мы предоставляем им такую возможность. Наш новый продукт пользуется спросом из-за выгодных условий рефинансирования, объем которого с момента запуска программы превысил 1 млрд рублей. По нашим прогнозам, спрос на услугу продолжит набирать обороты», - пояснил Сергей Малышев, возглавляющий отделение розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка.
«Военная ипотека» от Промсвязьбанка доступна в 55 регионах России. Оформить документы на получение займа или рефинансирование можно в любом офисе или ипотечном центре.
Подробнее с условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.
Промсвязьбанк получил свыше 3 тыс. заявок от российских военных, желающих стать участниками программ «Военная ипотека» или «Рефинансирование военной ипотеки». Положительное решение вынесено в отношении запросов на сумму 5 млрд рублей.
«Военная ипотека» предоставляется заемщикам на льготных условиях: предельный возраст участников программы составляет 50 лет, ставка не превышает 8,9%. Программа подразумевает сокращение расходов по выплате процентов, возможность скорректировать срок кредитования и быстрее вернуть банку взятые средства.
«В нынешних условиях российские военнослужащие хотят быстрее выплатить старые кредиты, и мы предоставляем им такую возможность. Наш новый продукт пользуется спросом из-за выгодных условий рефинансирования, объем которого с момента запуска программы превысил 1 млрд рублей. По нашим прогнозам, спрос на услугу продолжит набирать обороты», - пояснил Сергей Малышев, возглавляющий отделение розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка.
«Военная ипотека» от Промсвязьбанка доступна в 55 регионах России. Оформить документы на получение займа или рефинансирование можно в любом офисе или ипотечном центре.
Подробнее с условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:47