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Черный и серебристый оттенки лидируют среди цветовых решений смартфонов

Аналитики утверждают, что черный и серебристый являются наиболее популярными цветами смартфонов. Отмечается, что отрыв претендентов от лидеров постоянно сокращается.

Черный и серебристый оттенки лидируют среди цветовых решений смартфонов


На первом месте черный цвет, а на втором – серебристый. Большая часть пользователей мобильных устройств выбирают именно их. Эксперты считают, что это обосновано общепринятым мнением о классической цветовой палитре, которая будет гармоничной при любых условиях. Впрочем, в последнее время, цвет розового золота существенно прибавил в популярности. Несмотря на то, что третье место все еще заслуженно занимает белый окрас, многие яркие краски, а также их необычные сочетания, становятся все более востребованными.

Аналитики утверждают, что среди женщин Китая и США цвет розового золота является наиболее популярным среди всех. По мнению экспертов, новая цветовая палитра в скором времени может сменить черно-белую тройку лидеров.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:43

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