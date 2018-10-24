Черный и серебристый оттенки лидируют среди цветовых решений смартфонов





На первом месте черный цвет, а на втором – серебристый. Большая часть пользователей мобильных устройств выбирают именно их. Эксперты считают, что это обосновано общепринятым мнением о классической цветовой палитре, которая будет гармоничной при любых условиях. Впрочем, в последнее время, цвет розового золота существенно прибавил в популярности. Несмотря на то, что третье место все еще заслуженно занимает белый окрас, многие яркие краски, а также их необычные сочетания, становятся все более востребованными.Аналитики утверждают, что среди женщин Китая и США цвет розового золота является наиболее популярным среди всех. По мнению экспертов, новая цветовая палитра в скором времени может сменить черно-белую тройку лидеров.