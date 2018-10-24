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Триандафилиди не смогла пережить расставание с Чайчицем и довела себя до анорексии

Страдающая из-за любви бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди довела себя до страшного заболевания – анорексия.

Как известно, многим интернет-пользователям нравилось наблюдать за жизнью одной из самых ярких пар скандальной телестройки «Дом-2» Елизаветы Триандафилиди и Алексея Чайчица, даже после их ухода за Периметр.

Триандафилиди не смогла пережить расставание с Чайчицем и довела себя до анорексии

В отличие от многих других парочек, Леша и Лиза, которых на реалити-шоу считали «проектными», все-таки смогли сохранить робкие и трепетные чувства влюбленности друг к другу. Молодые люди даже готовились к бракосочетанию и уже познакомили своих родителей со своей второй половинкой, а также не скрывали, что начали активно строить планы на совместное будущее.

Вероятней всего, что именно поэтому почти всех так шокировало сообщение о том, что Елизавета и Алексей решили расстаться. Более того, бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» решили, на удивление многих, обойтись без гадких и низких подробностей, чем, конечно же, усилили любопытство к сложившейся ситуации.

А вот свежая фотография Елизаветы Триандафилиди, которую девушка несколько часов назад опубликовала в личном инста-блоге в сториз, стала очередным поводом для жарких обсуждений ее расставания с Алексеем Чайчицем. Если судить по публикации и комментарию к ней самой блондинки, Лиза довела себя до высшей точки изнурения.

Триандафилиди не смогла пережить расставание с Чайчицем и довела себя до анорексии

«Я впервые увидела свой позвоночник и рёбра» - подписала экс-участница «Дома-2» фотографию в сториз.

По мнению многих интернет-пользователей, если Елизавета не начнет кушать, то совсем скоро услышит от врачей страшный диагноз – анорексия. Однако, как-то прокомментировать происходящее в личной жизни Триандафилиди как и прежде не готова. Что, конечно же, не останавливает пользователей Сети обсуждать то, как трудно девушке дается расставание с Алексеем Чайчицем. Именно поэтому блондинка напрочь отказывается от еды и постоянно плачет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:26

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