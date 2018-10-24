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Саша Черно выбыла из конкурса «Человек года» и выложила эмоциональный пост в Instagram

На очередном этапе конкурса «Человек года» от реалити-шоу «Дом-2» «срезалась» Саша Черно и затем в ее Instagram появился объемный гневный пост, в котором она рассказала, что ее раздражает.

Так пышнотелой участнице телестройки не нравится, когда они с «ее мужиком» говорят друг другу гадости, а также когда посторонние утверждают, что Иосиф не хочет на ней жениться.

Саша Черно выбыла из конкурса «Человек года» и выложила эмоциональный пост в Instagram

Также Сашу Черно раздражает постоянное желание посторонних влезть в ее жизнь и чему-то научить.

Она в нецензурной форме порекомендовала остальным смотреть за собой, особенно ей обидно за друзей, которых она звала разделить свое счастье, а они в ответ выставляют Сашу посмешищем.

Черно заверила всех, что она не мошенница и «выплачивает долги со скоростью света», а о конкурсе, из которого она «кстати вылетела», ей говорить надоело.

Саша попросила не лезть к ней и отметила, что «от того, что она в телевизоре, не означает, что ее можно поливать грязью». Саше от этого становится «обидно и больно».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:15

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