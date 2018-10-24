Саша Черно выбыла из конкурса «Человек года» и выложила эмоциональный пост в Instagram
На очередном этапе конкурса «Человек года» от реалити-шоу «Дом-2» «срезалась» Саша Черно и затем в ее Instagram появился объемный гневный пост, в котором она рассказала, что ее раздражает.
Так пышнотелой участнице телестройки не нравится, когда они с «ее мужиком» говорят друг другу гадости, а также когда посторонние утверждают, что Иосиф не хочет на ней жениться.
Также Сашу Черно раздражает постоянное желание посторонних влезть в ее жизнь и чему-то научить.
Она в нецензурной форме порекомендовала остальным смотреть за собой, особенно ей обидно за друзей, которых она звала разделить свое счастье, а они в ответ выставляют Сашу посмешищем.
Черно заверила всех, что она не мошенница и «выплачивает долги со скоростью света», а о конкурсе, из которого она «кстати вылетела», ей говорить надоело.
Саша попросила не лезть к ней и отметила, что «от того, что она в телевизоре, не означает, что ее можно поливать грязью». Саше от этого становится «обидно и больно».
Так пышнотелой участнице телестройки не нравится, когда они с «ее мужиком» говорят друг другу гадости, а также когда посторонние утверждают, что Иосиф не хочет на ней жениться.
Также Сашу Черно раздражает постоянное желание посторонних влезть в ее жизнь и чему-то научить.
Она в нецензурной форме порекомендовала остальным смотреть за собой, особенно ей обидно за друзей, которых она звала разделить свое счастье, а они в ответ выставляют Сашу посмешищем.
Черно заверила всех, что она не мошенница и «выплачивает долги со скоростью света», а о конкурсе, из которого она «кстати вылетела», ей говорить надоело.
Саша попросила не лезть к ней и отметила, что «от того, что она в телевизоре, не означает, что ее можно поливать грязью». Саше от этого становится «обидно и больно».