Саша Черно выбыла из конкурса «Человек года» и выложила эмоциональный пост в Instagram





Так пышнотелой участнице телестройки не нравится, когда они с «ее мужиком» говорят друг другу гадости, а также когда посторонние утверждают, что Иосиф не хочет на ней жениться.Также Сашу Черно раздражает постоянное желание посторонних влезть в ее жизнь и чему-то научить.Она в нецензурной форме порекомендовала остальным смотреть за собой, особенно ей обидно за друзей, которых она звала разделить свое счастье, а они в ответ выставляют Сашу посмешищем.Черно заверила всех, что она не мошенница и «выплачивает долги со скоростью света», а о конкурсе, из которого она «кстати вылетела», ей говорить надоело.Саша попросила не лезть к ней и отметила, что «от того, что она в телевизоре, не означает, что ее можно поливать грязью». Саше от этого становится «обидно и больно».