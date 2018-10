Apple сообщает о массовых сбоях в работе сервисов

На сайте компании выложили информацию что проблемы наблюдаются в функционировании некоторых компонентов популярного облачного сервиса iCloud, а также связанных с ним приложений. В частности, это касается сервисов «Mail Drop», «Find My Friends», «Photos», «Back to My Mac».Специалисты корпорации заметили, что пользователи могут столкнуться также с пониженной производительностью сервиса. Причины сбоя в настоящее время остаются неизвестными.