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В Курской области столкнулись бензовоз и внедорожник

В курской области в Курчатовском районе столкнулись бензовоз и внедорожник. Это произошла на нерегулируемом перекрёстке близ населённого пункта Лукашевка.
В Курской области столкнулись бензовоз и внедорожник

По имеющимся данным, в аварию попал бензовоз ГАЗ, а также внедорожник Nissan. Отечественный автомобиль совершил лобовой удар в иномарку в область водительской двери, от чего оба транспортных средства оказались на обочине в придорожной растительности. При этом возгорания не зафиксировано, как и пробоины ёмкости для перевозки огнеопасных материалов.

В настоящий момент неизвестно, имеются ли жертвы среди участников ДТП. Сотрудники дорожной полиции уже начали проверку инцидента, выясняя детали происшествия.



 
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Происшествия / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:03

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