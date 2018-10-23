В Курской области столкнулись бензовоз и внедорожник





По имеющимся данным, в аварию попал бензовоз ГАЗ, а также внедорожник Nissan. Отечественный автомобиль совершил лобовой удар в иномарку в область водительской двери, от чего оба транспортных средства оказались на обочине в придорожной растительности. При этом возгорания не зафиксировано, как и пробоины ёмкости для перевозки огнеопасных материалов.В настоящий момент неизвестно, имеются ли жертвы среди участников ДТП. Сотрудники дорожной полиции уже начали проверку инцидента, выясняя детали происшествия.