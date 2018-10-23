Звезда «Дома-2» Саша Шева обвинила руководство проекта в предвзятом отношении и клевете





На днях Александра Шева посетила редакцию журнала «Дом-2», где довольно откровенно пообщалась с журналистами и телезрителями проекта, ответив на несколько самых распространенных вопросов.Одним из таких вопросов оказался – как скоро они с Виктором Шароваровым вернутся в Периметр? Как оказалось, эпатажная брюнетка не против в очередной раз оказаться в стенах «Дома-2», однако у нее есть несколько претензий к телеведущим реалити и самим организаторам шоу соответственно. По словам Шевы, руководство проекта относится к ней предвзято и постоянно пытается выставить перед зрителями в негативном свете, в то время, как из Ирины Пинчук и Майи Донцовой то и дело делают жертв.Александра подчеркнула, что решила напрочь отгородить себя и своего возлюбленного от «Дома-2», поэтому они не смотрят свежие выпуски телестройки. Впрочем, многие телезрители уверены, что девушка все-таки врет, раз затаила обиду на своих бывших коллег по съемочной площадке.Также Александра Шевченко (Шева) отметила, что не понимает, почему организаторы реалити-шоу в свое время показывали ее в эфирах,не как наивную девчушку, которая постоянно доверяет мужчинам, поэтому они ее и обманывают, а как «молодую мамашу», оставившую на родителей свою маленькую дочь ради придуманной популярности.Саша даже решила поразмыслить над ситуацией Ирины Пинчук. По словам Шевы, за те самые «грехи» по непонятной на то ей причине, почему то Ире все хотят практически памятник поставить, в то время, как ее постоянно унижали и оскорбляли. Оказывается, что звезда «Дома-2» до сих пор не понимает, почему других девушек руководство проекта выставляет беззащитными, «бедненькими» и правильными, а ее «легкодоступной девахой».