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Звезда «Дома-2» Саша Шева обвинила руководство проекта в предвзятом отношении и клевете

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Александра Шевченко (Шева) обвинила организаторов телестройки в необъективном отношении и злословии.

На днях Александра Шева посетила редакцию журнала «Дом-2», где довольно откровенно пообщалась с журналистами и телезрителями проекта, ответив на несколько самых распространенных вопросов.

Звезда «Дома-2» Саша Шева обвинила руководство проекта в предвзятом отношении и клевете

Одним из таких вопросов оказался – как скоро они с Виктором Шароваровым вернутся в Периметр? Как оказалось, эпатажная брюнетка не против в очередной раз оказаться в стенах «Дома-2», однако у нее есть несколько претензий к телеведущим реалити и самим организаторам шоу соответственно. По словам Шевы, руководство проекта относится к ней предвзято и постоянно пытается выставить перед зрителями в негативном свете, в то время, как из Ирины Пинчук и Майи Донцовой то и дело делают жертв.

Александра подчеркнула, что решила напрочь отгородить себя и своего возлюбленного от «Дома-2», поэтому они не смотрят свежие выпуски телестройки. Впрочем, многие телезрители уверены, что девушка все-таки врет, раз затаила обиду на своих бывших коллег по съемочной площадке.

Также Александра Шевченко (Шева) отметила, что не понимает, почему организаторы реалити-шоу в свое время показывали ее в эфирах,
не как наивную девчушку, которая постоянно доверяет мужчинам, поэтому они ее и обманывают, а как «молодую мамашу», оставившую на родителей свою маленькую дочь ради придуманной популярности.

Звезда «Дома-2» Саша Шева обвинила руководство проекта в предвзятом отношении и клевете

Саша даже решила поразмыслить над ситуацией Ирины Пинчук. По словам Шевы, за те самые «грехи» по непонятной на то ей причине, почему то Ире все хотят практически памятник поставить, в то время, как ее постоянно унижали и оскорбляли. Оказывается, что звезда «Дома-2» до сих пор не понимает, почему других девушек руководство проекта выставляет беззащитными, «бедненькими» и правильными, а ее «легкодоступной девахой».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:51

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