Роман Гриценко: «Маргарита Овсянникова подкатывает ко мне»

«Ребят, как вы думаете, почему мы встретились?», - поинтересовалась у своих фанатов девушка. «Подкатывает ко мне, как всегда», - заливаясь смехом, ответил на вопрос молодой человек. «А вот этого не надо было говорить», - смущенно сообщила блондинка, но после тоже начала смеяться.





Как выяснилось, в столице парня уже ждала бывшая коллега по реалити-шоу Маргарита Овсянникова. Она заехала за ним на машине и вместе они поехали в один из ночных клубов. При этом ребята снимали Stories для своего микроблога, судя по которым многие поклонники сделали вывод, что между Ромой и Марго что-то есть, так как они всю дорогу флиртовали друг с другом.Больше никаких объяснений, касающихся цели их встречи, в тот день экс-герои телестройки не дали. Однако как уже выяснилось, они договаривались о совместном путешествии в Турцию, где сейчас ребята и находятся.Сначала Гриценко и Овсянникова поселились в отеле города Алания, а уже сегодня отправились в Кемер. О целях данной поездки они не сообщили, однако по их Stories видно, что им очень весело и хорошо вместе.Напомним, что у Марго и Ромы на Острове любви «Дома-2» были краткосрочные отношения и в отеле без камер у них даже состоялось «волшебство», но ни к чему серьезному это не привело и они остались хорошими друзьями.