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Сергей Лазарев в Instagram анонсировал выход новой песни «Холодный ноябрь»

На своей странице в Instagram Сергей Лазарев сообщил о выходе новой песни. По словам певца, скоро он представит слушателям композицию под названием «Холодный ноябрь».
Сергей Лазарев в Instagram анонсировал выход новой песни «Холодный ноябрь»

Накануне на странице артиста в социальной сети появился короткий видеоролик, в котором звучит небольшое музыкальное вступление, при этом слова отсутствуют, однако мотив наполнен грустью и лирическими нотками. По словам Сергея Лазарева, новая композиция является не просто песней, а настроением. Мелодия звучит на фоне снимка, указывающего на то, что песня коснётся любовных чувств.

Подписчики артиста на анонс отреагировали с радостью, их переполняет интрига и желание скорее услышать всю композицию. Однако Лазарев не стал раскрывать секрет относительно того, когда состоится премьера новой песни. Большинство поклонников считают, что «Холодный ноябрь» выйдет в первые дни этого месяца. На данный момент пост набрал более 100 тысяч «лайков».



 
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Добавил: Алина Сегодня, 12:30

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