Сергей Лазарев в Instagram анонсировал выход новой песни «Холодный ноябрь»

Накануне на странице артиста в социальной сети появился короткий видеоролик, в котором звучит небольшое музыкальное вступление, при этом слова отсутствуют, однако мотив наполнен грустью и лирическими нотками. По словам Сергея Лазарева, новая композиция является не просто песней, а настроением. Мелодия звучит на фоне снимка, указывающего на то, что песня коснётся любовных чувств.Подписчики артиста на анонс отреагировали с радостью, их переполняет интрига и желание скорее услышать всю композицию. Однако Лазарев не стал раскрывать секрет относительно того, когда состоится премьера новой песни. Большинство поклонников считают, что «Холодный ноябрь» выйдет в первые дни этого месяца. На данный момент пост набрал более 100 тысяч «лайков».