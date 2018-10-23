АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Журнал Tatler провел в Москве бал дебютанток, где знаменитые родители показали своих наследников

22 октября 2018 года в московском Колонном зале Дома Созов журнал Tatler провел ежегодный бал дебютанток, где знаменитые родители смогли показать своих наследников. Почетной гостьей вечера была Юлия Барановская.
Журнал Tatler провел в Москве бал дебютанток, где знаменитые родители показали своих наследников

Вечром 22 октября в Колонном зале Дома Союзов столицы журнал Tatler провел ежегодный бал дебютанток, на котором знаменитые и звездные родители смогли показать своих наследников и наследниц. На балу можно было встретить дочь Владимира Кристовского (Uma2rmaH), 16-летнюю наследницу Григория Лепса Еву и Марию, дочь Егора Кончаловского и его супруги Любови Толкалиной. Также мероприятие посетила наследница Александра Малинина Устинья Александровна, она надела длинное платье серого цвета, а ее голову украшала корона.

Почетная гостья вечера Юлия Барановская посетила бал со своими тремя детьми от бывшего супруга Андрея Аршавина. Артем и Арсений Аршавины были в классических костюмах, а маленькая Яна Аршавина позировала перед объективами камер в нежно розовом шикарном платье и серебристых балетках.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американка показала в Сети куриные яйца необычной
Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром
Сергей Лазарев в Instagram анонсировал выход
В Госдуме России предложили жесткий метод борьбы
Мария Лиман в полуголом виде гуляла по полю
Рита Дакота показала в Instagram трогательный
Актриса Эми Шумер сообщила о своём интересном
Журнал Tatler провел в Москве бал дебютанток, где
Виктор Шароваров переживает за репутацию Ирины
МАЗ разработал просторный автобус с улучшенной
Сын Натальи Штурм не хочет видеться со своим
Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в
Названы лучшие и доступные способы борьбы с
Samsung Electronics анонсировала шлем смешанной
Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию
В Google Pixel 3 и 3 XL обнаружили ошибки в
Вера Брежнева удивила дерзким образом поклонников
Оксана Федорова в Instagram показала своих детей
Компания Apple прекратила подписывать iOS 12
Оганесян и Блюменкранц продолжают выяснять, кто
Отвергнутый Бузовой Денис Лебедев обратился к
Дарья Друзьяк снова появилась в Instagram после
Представители Samsung рассказали о технологиях
Ксению Бородину заинтересовал вопрос
В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину,
Пьер Андюран заявил, что Виктория Боня
Россияне назвали желаемый ежемесячный доход на
Nissan собирается представить обновленную версию
В Краснодарском крае транспортное средство сбило
Возле дома американского миллиардера Джорджа
Просмотреть все новости