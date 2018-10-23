Журнал Tatler провел в Москве бал дебютанток, где знаменитые родители показали своих наследников
22 октября 2018 года в московском Колонном зале Дома Созов журнал Tatler провел ежегодный бал дебютанток, где знаменитые родители смогли показать своих наследников. Почетной гостьей вечера была Юлия Барановская.
Вечром 22 октября в Колонном зале Дома Союзов столицы журнал Tatler провел ежегодный бал дебютанток, на котором знаменитые и звездные родители смогли показать своих наследников и наследниц. На балу можно было встретить дочь Владимира Кристовского (Uma2rmaH), 16-летнюю наследницу Григория Лепса Еву и Марию, дочь Егора Кончаловского и его супруги Любови Толкалиной. Также мероприятие посетила наследница Александра Малинина Устинья Александровна, она надела длинное платье серого цвета, а ее голову украшала корона.
Почетная гостья вечера Юлия Барановская посетила бал со своими тремя детьми от бывшего супруга Андрея Аршавина. Артем и Арсений Аршавины были в классических костюмах, а маленькая Яна Аршавина позировала перед объективами камер в нежно розовом шикарном платье и серебристых балетках.
Вечром 22 октября в Колонном зале Дома Союзов столицы журнал Tatler провел ежегодный бал дебютанток, на котором знаменитые и звездные родители смогли показать своих наследников и наследниц. На балу можно было встретить дочь Владимира Кристовского (Uma2rmaH), 16-летнюю наследницу Григория Лепса Еву и Марию, дочь Егора Кончаловского и его супруги Любови Толкалиной. Также мероприятие посетила наследница Александра Малинина Устинья Александровна, она надела длинное платье серого цвета, а ее голову украшала корона.
Почетная гостья вечера Юлия Барановская посетила бал со своими тремя детьми от бывшего супруга Андрея Аршавина. Артем и Арсений Аршавины были в классических костюмах, а маленькая Яна Аршавина позировала перед объективами камер в нежно розовом шикарном платье и серебристых балетках.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:44