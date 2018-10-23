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Вера Брежнева удивила дерзким образом поклонников в Instagram

В непривычном дерзком образе предстала перед поклонниками Вера Брежнева. Накануне в Instagram певицы появилась фотография, на которой она запечатлена в фуражке.
Вера Брежнева удивила дерзким образом поклонников в Instagram

На новом снимке артистка позирует в кофте чёрного цвета с высокой горловиной, которой звезда прикрывает часть своего лица. Дополняет образ специфический макияж и фуражка. В описании к данному посту Вера Брежнева обращается к поклонникам с такой фразой: «Привыкли видеть меня няшкой, а как вам я в новом образе?».

В комментариях к публикации подписчики отметили, что на снимке певица выглядит непривычно и даже дерзко. Однако истинные фанаты звезды выразили свои комплименты, подчёркивая, что даже в таком образе она не перестала быть милой и привлекательной. Публикация на данный момент набрала более 115 тысяч «лайков».



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:09

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