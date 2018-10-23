Пьер Андюран заявил, что Виктория Боня встречалась с ним за деньги





До последнего времени Боня избегала комментариев по поводу своего расставания с Пьером, но затем призналась, что за роман с 41-летним миллиардером получила 500 тысяч долларов, а их отношения были завязаны на пиаре Андюрана.В свою очередь экс-бойфренд Виктории ответил, что заявление Бони не соответствует действительности, и ему не было резона платить за отношения с такой женщиной. Пьер заверяет, что не платил на «продвижение» их отношений и никогда не сделал бы этого.Более того, Андюран не просил Викторию упоминать ни его ни его дочь, так как он частное лицо и подобная публичность ему ни к чему.Пьер Андюран назвал Викторию Боню лживым и фальшивым человеком, а ее поведение француз назвал хуже позиции проститутки.