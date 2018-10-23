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Пьер Андюран заявил, что Виктория Боня встречалась с ним за деньги

Роман модели и актрисы Виктории Бони с миллиардером Пьером Андюраном, бурно начавшийся на Каннском кинофестивале, завершился около месяца назад, а сам француз объявил, что его больше с Викторией ничего не связывает.

До последнего времени Боня избегала комментариев по поводу своего расставания с Пьером, но затем призналась, что за роман с 41-летним миллиардером получила 500 тысяч долларов, а их отношения были завязаны на пиаре Андюрана.

Пьер Андюран заявил, что Виктория Боня встречалась с ним за деньги

В свою очередь экс-бойфренд Виктории ответил, что заявление Бони не соответствует действительности, и ему не было резона платить за отношения с такой женщиной. Пьер заверяет, что не платил на «продвижение» их отношений и никогда не сделал бы этого.

Более того, Андюран не просил Викторию упоминать ни его ни его дочь, так как он частное лицо и подобная публичность ему ни к чему.

Пьер Андюран заявил, что Виктория Боня встречалась с ним за деньги

Пьер Андюран назвал Викторию Боню лживым и фальшивым человеком, а ее поведение француз назвал хуже позиции проститутки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:28

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