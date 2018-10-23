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Любовь Толкалина и Егор Кончаловский пришли на Бал Tatler для поддержки наследницы Маши

Наследница звездной пары Маша вместе с другими участницами побывала на Балу дебютанток Tatler, проходившем в Колонном зале московского Дома союзов. Любовь Толкалина и Егор Кончаловский пришли сюда вместе, чтобы поддержать дочь.
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский пришли на Бал Tatler для поддержки наследницы Маши

Супруги после развода не поддерживали дружеские отношения, но это событие дало им возможность воссоединиться ряди любимой дочери. Егор Кончаловский рассказывал журналистам, что его избранница почти не занималась домашним хозяйством из-за постоянной работы. Кроме того, Любовь Толкалина является эмоциональной личностью, которая может забросить любимые хобби и изменить рацион питания.

Режиссер признался, что они часто ссорились из-за мелочей, так что такие моменты только усугубили ситуацию. Наследница имеет характер артистки, а также любит изучать иностранные языки и в будущем станет настоящей красавицей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:43

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