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Маркетолог Apple раскрыл секрет загадочных букв в названии iPhone

Маркетолог компании Apple раскрыл секрет, который придумали в «яблочной» корпорации для того, чтобы iPhone покупали. Фил Шиллер рассказал, что на самом деле означают загадочные буквы в названии смартфонов.
Маркетолог Apple раскрыл секрет загадочных букв в названии iPhone

По словам маркетолога, в названии iPhone ни одна из букв – S, R, E совершенно ничего не означает. Эти символы не гарантируют покупателю каких-то отличительных функций, за исключением модели iPhone 3GS, где буква S говорит о повышенной скорости смартфона. Буквы в названии устройства маркетологи добавили с целью разбить на группы потребителей. В частности, модели iPhone XR и iPhone XS имеют отличия только в размере дисплея и некоторых его особенностях.

При этом разработчики компании Apple не стремятся создать смартфон по более низкой цене, потому что гаджеты и так неплохо продаются. Однако маркетологи корпорации заботятся о том, чтобы обладатели бюджетного iPhone думали, что их девайс чем-то уникален. Для этого они придумали буквы в названии, чтобы обогатить впечатление пользователей.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:26

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