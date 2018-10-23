Маркетолог Apple раскрыл секрет загадочных букв в названии iPhone





По словам маркетолога, в названии iPhone ни одна из букв – S, R, E совершенно ничего не означает. Эти символы не гарантируют покупателю каких-то отличительных функций, за исключением модели iPhone 3GS, где буква S говорит о повышенной скорости смартфона. Буквы в названии устройства маркетологи добавили с целью разбить на группы потребителей. В частности, модели iPhone XR и iPhone XS имеют отличия только в размере дисплея и некоторых его особенностях.При этом разработчики компании Apple не стремятся создать смартфон по более низкой цене, потому что гаджеты и так неплохо продаются. Однако маркетологи корпорации заботятся о том, чтобы обладатели бюджетного iPhone думали, что их девайс чем-то уникален. Для этого они придумали буквы в названии, чтобы обогатить впечатление пользователей.