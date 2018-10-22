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В супермаркете Астрахани бомж умер после употребления внутрь трех бутылок водки

В Астрахани 22 октября мужчина, не имеющий определенного места жительства,умер внутри супермаркете после употребления трех бутылок водки. Врачи, которые прибыли на место происшествия утверждают, что бомж умер в результате отравления алкоголем.
В супермаркете Астрахани бомж умер после употребления внутрь трех бутылок водки


Как стало известно, мужчина, без определенного места жительства, 22 октября вошел в супермаркет. Переступив порог, бомж вскрыл одну, затем еще две бутылки водки и употребил их. После того, как третья была им допита, он предпринял попытку покинуть территорию места происшествия, не расплатившись за выпитое, однако, не добежав до выхода, скончался. Работники супермаркета, в котором и произошло ограбление сразу позвонили в скорую помощь.

Приехавшие на место доктора подтвердили смерть мужчины. Как выяснилось, причиной смерти стала алкогольное отравление.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:26

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