В супермаркете Астрахани бомж умер после употребления внутрь трех бутылок водки





Как стало известно, мужчина, без определенного места жительства, 22 октября вошел в супермаркет. Переступив порог, бомж вскрыл одну, затем еще две бутылки водки и употребил их. После того, как третья была им допита, он предпринял попытку покинуть территорию места происшествия, не расплатившись за выпитое, однако, не добежав до выхода, скончался. Работники супермаркета, в котором и произошло ограбление сразу позвонили в скорую помощь.Приехавшие на место доктора подтвердили смерть мужчины. Как выяснилось, причиной смерти стала алкогольное отравление.