АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Сергей Шнуров начал продвигать образ Волка из мультфильма «Ну, погоди!»

Юлиана Слащева, являющаяся председателем правления киностудии «Союзмультфильм», на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что Сергей Шнуров начал продвигать образ героя «Ну, погоди!». По ее словам, в планах есть дальнейшее сотрудничество с певцом.

Сергей Шнуров начал продвигать образ Волка из мультфильма «Ну, погоди!»


Лидер коллектива «Ленинград» уже выступал на концерте в майке с изображением Волка. Юлиана Слащева сказала, что возможно дело не ограничится лишь сценической одеждой Сергея Шнурова.

Однако председатель киностудии не уточнила, где еще будет использоваться символика советского мультфильма. Сам артист пока не комментировал предложения о сотрудничестве, а также использовании образа Волка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты усомнились в остановке деятельности
Рената Литвинова опубликовала в Instagram
Фото Аллы Михеевой вместе с собакой за одним
Ученые: Частое употребление лука становится
Ксения Собчак, Светлана Лобода, Валерия и другие
Ирина Понаровская поразила поклонников своим
В рацион диабетиков должны входить бобовые
Настасья Самбурская в черном наряде напомнила
Канье Уэст оригинально поздравил Ким Кардашьян с
Неудачное фото Ксении Собчак взбудоражило
Компания Oppo представила смартфон Oppo R15x
В Краснодарском крае машина-манипулятор наехала
Компьютерная томография поможет быстро создавать
В супермаркете Астрахани бомж умер после
Смартфон Samsung Galaxy S10 будет распознавать
Сергей Светлаков изучает богатый внутренний мир
Цымбалюк-Романовская тайно встретилась с отцом
Хейтеры: Бесплатные уколы красоты изуродовали
Сергей Шнуров начал продвигать образ Волка из
В Румынии местный житель обворовывал пенсионеров
Марсоход Curiosity вернулся к исследованиям Марса
Лучевая терапия уменьшает риски развития рака
Наталья Подольская порадовала поклонников в
Учёные: Существа с других планет могут иметь
Правоохранители сомневаются, что "керченский
Победитель «Голос. Дети» Данил Плужников так и не
Аукционный дом Christie's выставит на торги
Мария Максакова призналась, что ее брак с
Иосиф Оганесян и Саша Черно наконец-то
Ученые выяснили, как фильмы ужасов влияют на
Просмотреть все новости