Сергей Шнуров начал продвигать образ Волка из мультфильма «Ну, погоди!»





Лидер коллектива «Ленинград» уже выступал на концерте в майке с изображением Волка. Юлиана Слащева сказала, что возможно дело не ограничится лишь сценической одеждой Сергея Шнурова.Однако председатель киностудии не уточнила, где еще будет использоваться символика советского мультфильма. Сам артист пока не комментировал предложения о сотрудничестве, а также использовании образа Волка.