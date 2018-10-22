Лучевая терапия уменьшает риски развития рака предстательной железы у мужчин





После ряда экспериментов выяснили, как можно излечить рак предстательной железы, впрочем, данный способ относится исключительно к мужчинам. Одной лишь гормональной терапии, в данном случае, недостаточно, следует также проводить лучевую. Исследования показали, что комбинация данных процедур оказывает весьма благоприятное воздействие на пациентов, порядка 80% людей, прошедших через это в течение нескольких лет сохранили жизнь. Отмечается, что ранее лучевая терапия считалась бесполезной по причине того, что рак распространяется слишком быстро.Ученые утверждают, что полученные данные способны существенно повлиять на некоторые стандарты медицины по всему миру. Многие представители сильного пола, при использовании комбинированного лечения, с большой вероятностью, проживут значительно дольше.