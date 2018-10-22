Поклонники в Instagram посоветовали Диме Билану сменить прическу

Под данной публикацией Дима Билан сообщил фанатам о том, что вылетает с концертом на гастроли в разные города. В комментариях подписчики выразила восторг, что скоро увидят кумира. Многие фолловеры заявили, что очень ждут певца в своем городе. Однако некоторые фанаты отметили, что в последнее время исполнитель песен немного постарел. Они посоветовали звезде сменить прическу, так как такой образ делает его старше.Многим поклонникам нравился прежний имидж Димы Билана, когда певец предпочитал носить более длинные волосы. Невзирая на критику, пост артиста за четырнадцать часов набрал более 20 тысяч отметок “ Нравится” и более 350 комментариев.