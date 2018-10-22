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Таяние льдов в Арктике ведёт к озеленению континента

В Арктике наблюдается таяние льдов, в связи с чем континент постепенно озеленяется. Учёные наблюдают, что в последнее время на этой территории стали расти кустарники, которые ускоряют таяние замёрзшей земли.
Таяние льдов в Арктике ведёт к озеленению континента

Арктика и её экосистема стала наиболее уязвимым местом глобального потепления. По подсчётам учёных, здесь температура воздуха растёт быстрее, чем на других участках Земли. Экологи отмечают, что в слое вечной мерзлоты содержится 50 процентов от всего почвенного углерода, ускоряющего рост температуры. В результате в Арктике сейчас можно встретить те растения, которые раньше здесь не росли. Тающие арктические льды увеличивают количество пресной воды в регионе, которая сбрасывается в океаны, озёра и реки.

Учёные наблюдают активное озеленение Арктики, кустарники можно встретить по всей тундре, а изолирующий снег способствует потеплению почвы. Если растительность в регионе продолжит развиваться, то вечная мерзлота может сильно деградировать.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:34

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