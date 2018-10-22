Таяние льдов в Арктике ведёт к озеленению континента





Арктика и её экосистема стала наиболее уязвимым местом глобального потепления. По подсчётам учёных, здесь температура воздуха растёт быстрее, чем на других участках Земли. Экологи отмечают, что в слое вечной мерзлоты содержится 50 процентов от всего почвенного углерода, ускоряющего рост температуры. В результате в Арктике сейчас можно встретить те растения, которые раньше здесь не росли. Тающие арктические льды увеличивают количество пресной воды в регионе, которая сбрасывается в океаны, озёра и реки.Учёные наблюдают активное озеленение Арктики, кустарники можно встретить по всей тундре, а изолирующий снег способствует потеплению почвы. Если растительность в регионе продолжит развиваться, то вечная мерзлота может сильно деградировать.