Игорь Николаев сыграл в КВН с командой «Раисами»





Игорь Николаев активно пользуется социальными сетями, он часто публикует фото и видео, чтобы его фанаты были в курсе всего, что происходит в его жизни. Несколько часов назад музыкант обнародовал фотографию, на которой он запечатлен с командой «Раисы». В комментарии к этому снимку исполнитель написал: "Наконец-то поиграл в КВН! Море адреналина, азарта и положительных эмоций! Спасибо девочкам из команды «Раисы»! Смотрите сегодня на Первом! КВН! Высшая лига! Полуфинал!!!".Подписчики Игоря Николаева принялись писать, что любят команду «Раисы» и будут болеть за нее в полуфинале. Фанаты музыканта не оставили без внимания, как выглядит исполнитель, сделав ему множество комплиментов. Всего за несколько часов пост набрал огромное количество лайков.