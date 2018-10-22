Игорь Николаев сыграл в КВН с командой «Раисами»
Игорь Николаев сообщил своим поклонникам, что сыграл в КВН с командой «Раисами». Соответствующее заявление исполнитель сделал на своей странице в Instagram.
Игорь Николаев активно пользуется социальными сетями, он часто публикует фото и видео, чтобы его фанаты были в курсе всего, что происходит в его жизни. Несколько часов назад музыкант обнародовал фотографию, на которой он запечатлен с командой «Раисы». В комментарии к этому снимку исполнитель написал: "Наконец-то поиграл в КВН! Море адреналина, азарта и положительных эмоций! Спасибо девочкам из команды «Раисы»! Смотрите сегодня на Первом! КВН! Высшая лига! Полуфинал!!!".
Подписчики Игоря Николаева принялись писать, что любят команду «Раисы» и будут болеть за нее в полуфинале. Фанаты музыканта не оставили без внимания, как выглядит исполнитель, сделав ему множество комплиментов. Всего за несколько часов пост набрал огромное количество лайков.
Игорь Николаев активно пользуется социальными сетями, он часто публикует фото и видео, чтобы его фанаты были в курсе всего, что происходит в его жизни. Несколько часов назад музыкант обнародовал фотографию, на которой он запечатлен с командой «Раисы». В комментарии к этому снимку исполнитель написал: "Наконец-то поиграл в КВН! Море адреналина, азарта и положительных эмоций! Спасибо девочкам из команды «Раисы»! Смотрите сегодня на Первом! КВН! Высшая лига! Полуфинал!!!".
Подписчики Игоря Николаева принялись писать, что любят команду «Раисы» и будут болеть за нее в полуфинале. Фанаты музыканта не оставили без внимания, как выглядит исполнитель, сделав ему множество комплиментов. Всего за несколько часов пост набрал огромное количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:56