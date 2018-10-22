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Игорь Николаев сыграл в КВН с командой «Раисами»

Игорь Николаев сообщил своим поклонникам, что сыграл в КВН с командой «Раисами». Соответствующее заявление исполнитель сделал на своей странице в Instagram.

Игорь Николаев сыграл в КВН с командой «Раисами»

Игорь Николаев активно пользуется социальными сетями, он часто публикует фото и видео, чтобы его фанаты были в курсе всего, что происходит в его жизни. Несколько часов назад музыкант обнародовал фотографию, на которой он запечатлен с командой «Раисы». В комментарии к этому снимку исполнитель написал: "Наконец-то поиграл в КВН! Море адреналина, азарта и положительных эмоций! Спасибо девочкам из команды «Раисы»! Смотрите сегодня на Первом! КВН! Высшая лига! Полуфинал!!!".

Игорь Николаев сыграл в КВН с командой «Раисами»

Подписчики Игоря Николаева принялись писать, что любят команду «Раисы» и будут болеть за нее в полуфинале. Фанаты музыканта не оставили без внимания, как выглядит исполнитель, сделав ему множество комплиментов. Всего за несколько часов пост набрал огромное количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:56

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