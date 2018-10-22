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Специалисты назвали простой способ увеличения размера пениса

Специалисты назвали простой, а главное натуральный способ увеличения размеров полового члена. Несмотря на множество исследований, которые показали, что девушек, в большинстве своем, больше интересуют навыки партнера, многие мужчины продолжают предпринимать попытки визуально повысить собственную привлекательность.

Специалисты назвали простой способ увеличения размера пениса


Специалисты утверждают, что правильное питание способствует повышению количества половых гормонов. По их мнению, морепродукты не только помогут получать от секса больше удовольствия, но также положительно скажутся и на длине полового члена. Особенно выделяют устриц, которые, благодаря высокому содержанию цинка, являющегося компонентом для увеличения мужского полового органа, могут помочь в решении поставленной задачи.

Помимо правильной диеты, существуют некие специфические методы визуального увеличения члена, однако, стоит помнить, что фактические размеры останутся прежними. Среди них стоит отметить бритье лобковых волос, а также похудение в районе живота, что пропорционально увеличит орган. Спортивная фигура, в целом, окажет положительное влияние на половую жизнь.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:08

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