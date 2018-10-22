АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Тина Канделаки порадовала поклонников в Instagram своим подтянутым телом

Тина Канделаки в своем Instagram –аккаунте опубликовала новый снимок, порадовав фолловеров своим подтянутым телом. На фото ведущая запечатлена во время занятий в спортзале.

Тина Канделаки порадовала поклонников в Instagram своим подтянутым телом


Под новой публикацией Тина Канделаки оставила пост, в котором сделала акцент на свою подтянутую фигуру. Ведущая отметила, что тренировки для нее важнее, чем воля к победе. Без регулярных занятий теледива не смогла бы демонстрировать подписчикам соцсети свое накачанное тело. Фото знаменитости в течение двенадцати часов собрало свыше 21 тысяч отметок «Мне нравится» и более 180 комментариев.

Фанаты согласились с Тиной Канделаки, похвалив свою любимицу за её огромную силу воли. Многие фолловеры начали признаваться теледиве в любви, заявляя, что она красавица и умница.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым
Фанаты похвалили Собчак за трогательный ролик и
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Лебедев пришел
Специалисты назвали простой способ увеличения
На российском рынке увеличились продажи
Игорь Николаев сыграл в КВН с командой «Раисами»
Тина Канделаки порадовала поклонников в Instagram
Черно шокировала Бородину и зрителей «Дома-2»
В России распродают восстановленный смартфон
Лариса Гузеева впервые вышла на связь с
Учёные: Выкидыш при беременности может
Ольга Бузова и Ирина Шейк предложили тренд для
Наталья Поклонская скрывала свою свадьбу из-за
Лев Лещенко озвучил точный диагноз Вячеслава
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская
Судебно-медицинская база ДНК поможет людям найти
Сотрудники МКС запечатлели на камеру светящийся
«Ленин жив!»: В Сети выложили фото медиков,
Яна Рудковская поддержала Валерию, снявшуюся в
Камера HiRise на Марсе запечатлела
Адвокат Жорин заявил, что Дмитрий Тарасов
Министерство транспорта России предупредило о
Экс-супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова
Археологи обнаружили самую древнюю в мире пиранью
Ученые выяснили, как нейроны мозга передают
Древнейший в мире лесной массив Пандо может
Электромобили Tesla получат "Собачий режим"
Диетолог советует заменить иммуностимуляторы
Первые фотографии кроссовера Audi Q7 без
Егор Крид выступил на сцене вместе с
Просмотреть все новости