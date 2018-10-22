Тина Канделаки порадовала поклонников в Instagram своим подтянутым телом

Под новой публикацией Тина Канделаки оставила пост, в котором сделала акцент на свою подтянутую фигуру. Ведущая отметила, что тренировки для нее важнее, чем воля к победе. Без регулярных занятий теледива не смогла бы демонстрировать подписчикам соцсети свое накачанное тело. Фото знаменитости в течение двенадцати часов собрало свыше 21 тысяч отметок «Мне нравится» и более 180 комментариев.Фанаты согласились с Тиной Канделаки, похвалив свою любимицу за её огромную силу воли. Многие фолловеры начали признаваться теледиве в любви, заявляя, что она красавица и умница.