Сильнейший пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе попал на видео
Сильнейший пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, где погиб пожарный, попал на видео. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщают в региональном управлении МЧС РФ.
Борьбу со стихией ведут более 60 сотрудников МЧС с привлечением 20 единиц специализированной техники. К ликвидации пожара подключились дополнительные силы из Кабардино-Балкарии, как сообщает "Слово и дело".
Известно об одном погибшем и двух пострадавших.
Борьбу со стихией ведут более 60 сотрудников МЧС с привлечением 20 единиц специализированной техники. К ликвидации пожара подключились дополнительные силы из Кабардино-Балкарии, как сообщает "Слово и дело".
Известно об одном погибшем и двух пострадавших.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:12