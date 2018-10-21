Нелли Пшенная рассказала о своей жизни после смерти дочери от рака





После того, как дочка Нелли Пшенной скончалась от рака, актриса стала для ее дочерей Полины и Анастасии не только бабушкой, но и матерью. Недавно знаменитость поучаствовала в телепрограмме «Идеальный ремонт», где и рассказала, как проходит ее жизнь после смерти наследницы. Нелли Пшенная поведала, что старшая внучка уже поступила в вуз, а младшая учится в 6 классе.Сейчас знаменитость живет вместе с зятем и своими внучками, поскольку ей очень тяжело находится в той квартире, где проживала ее покойная дочка. В воспитании Полины и Анастасии принимает участие и бывший супруг Нелли Пшенной актер Алексей Шейнин. После развода знаменитости смогли сохранить нормальные отношения и стараются поддерживать друг друга в трудных ситуациях.