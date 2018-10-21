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Всего за три дня на туалет для котов Footloose собрали более $500 000

На сайте Kickstarter начался сбор средств для выпуска кошачьего туалета Footloose. Новинка была так высоко оценена людьми, что сумма, которую получили авторы идеи, в 10 раз превысила их ожидания и составила 517 000 долларов.

Всего за три дня на туалет для котов Footloose собрали более $500 000

Разработчики утверждают, что разрабатываемая модель не только выполнит все те действия, которые любой владелец кошек предпочел бы избегать, но также даст множество полезной информации о питомце. К примеру, замена наполнителя для подготовки к следующему разу будет происходить автоматически. Пока кошка ходит в туалет, умное устройство измерит ее вес, благодаря чему станет возможным следить за состоянием здоровья животного. Кроме того, будет измеряться время, которое тратится им на определенные действия, что позволит обнаружить разного рода заболевания на ранних стадиях.


Авторы проекта опубликовали видеоролик, в котором достаточно подробно рассказали о своем проекте. Отмечается, что люди, которые приняли участие в сборе средств, имели возможность стать первыми владельцами "умных туалетов", отгрузка которых состоится в июне следующего года.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00

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