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Легендарная компания Jawa выпускает новый мотоцикл

Выпуск нового мотоцикла от Jawa ожидается в ближайшем будущем. Об этом стало известно после того, как в Сеть попал новый двигатель легендарного производителя.

Легендарная компания Jawa выпускает новый мотоцикл

Новинка достаточно сильно напоминает оригинальный внешний вид старых моделей Jawa, однако технические характеристики будут совершено иными. В первую очередь, стоит отметить то, что вместо двухтактного оригинала, новинка будет представлять из себя “четырехтактник”. Охлаждение будет происходить благодаря специальной жидкости. На цилиндр приходится 4 клапана, а на его головке - по 2 распредвала. Вместо карбюратора Jikov будет использоваться современный инжектор. Объем нового двигателя составляет 300 кубов, а его мощность – 27 лошадиных сил с крутящим моментом 28 Нм. Коробка передач будет иметь 8 ступеней, но дополнительной информации по поводу технических характеристик мотора не поступало.

Стоит отметить, что порядка 60% акций Jawa принадлежит индийской компании Mahindra Group, в связи с чем первые выпущенные модели с данным мотором будут доступны именно в Индии. Впрочем, Jawa пользуется уважением и там, ведь в 60-е годы в этой стране был открыт завод, на котором производились легендарные мотоциклы.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:40

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