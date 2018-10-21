В Великобритании женщина-пилот в шторм посадила Boeing боком





Инцидент произошел на прошлой неделе в Бристоле. Аэропорт находился вблизи побережья, на которое в тот момент обрушился мощный шторм "Каллум". В связи с неблагоприятными погодными условиями обычный способ посадки самолета был неосуществим, в связи с чем пилот принял решение садить технику боком. Как видно на представленном видеоматериале, транспортное средство незадолго до посадки поворачивается по направлению к ветру, дабы снизить эффект, оказываемый им на траекторию приземления.В результате умелых действий 35-летней Бренды Рипсаам Уассник был спасен не только экипаж, но также и сама техника. Впрочем, специалисты утверждают, что посадка боком является достаточно распространенным явлением в непогоду.