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В Великобритании женщина-пилот в шторм посадила Boeing боком

В Великобритании женщина-пилот в условиях сильного шторма сумела посадить Boeing 757-200 боком. Несмотря на то, что сильные порывы ветра буквально уносили самолет за пределы посадочной полосы, грамотные действия Бренды Рипсаам Уассник способствовали мягкой посадке, сообщает CNN.

В Великобритании женщина-пилот в шторм посадила Boeing боком

Инцидент произошел на прошлой неделе в Бристоле. Аэропорт находился вблизи побережья, на которое в тот момент обрушился мощный шторм "Каллум". В связи с неблагоприятными погодными условиями обычный способ посадки самолета был неосуществим, в связи с чем пилот принял решение садить технику боком. Как видно на представленном видеоматериале, транспортное средство незадолго до посадки поворачивается по направлению к ветру, дабы снизить эффект, оказываемый им на траекторию приземления.


В результате умелых действий 35-летней Бренды Рипсаам Уассник был спасен не только экипаж, но также и сама техника. Впрочем, специалисты утверждают, что посадка боком является достаточно распространенным явлением в непогоду.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:20

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