В Великобритании женщина-пилот в шторм посадила Boeing боком
В Великобритании женщина-пилот в условиях сильного шторма сумела посадить Boeing 757-200 боком. Несмотря на то, что сильные порывы ветра буквально уносили самолет за пределы посадочной полосы, грамотные действия Бренды Рипсаам Уассник способствовали мягкой посадке, сообщает CNN.
Инцидент произошел на прошлой неделе в Бристоле. Аэропорт находился вблизи побережья, на которое в тот момент обрушился мощный шторм "Каллум". В связи с неблагоприятными погодными условиями обычный способ посадки самолета был неосуществим, в связи с чем пилот принял решение садить технику боком. Как видно на представленном видеоматериале, транспортное средство незадолго до посадки поворачивается по направлению к ветру, дабы снизить эффект, оказываемый им на траекторию приземления.
В результате умелых действий 35-летней Бренды Рипсаам Уассник был спасен не только экипаж, но также и сама техника. Впрочем, специалисты утверждают, что посадка боком является достаточно распространенным явлением в непогоду.
Инцидент произошел на прошлой неделе в Бристоле. Аэропорт находился вблизи побережья, на которое в тот момент обрушился мощный шторм "Каллум". В связи с неблагоприятными погодными условиями обычный способ посадки самолета был неосуществим, в связи с чем пилот принял решение садить технику боком. Как видно на представленном видеоматериале, транспортное средство незадолго до посадки поворачивается по направлению к ветру, дабы снизить эффект, оказываемый им на траекторию приземления.
В результате умелых действий 35-летней Бренды Рипсаам Уассник был спасен не только экипаж, но также и сама техника. Впрочем, специалисты утверждают, что посадка боком является достаточно распространенным явлением в непогоду.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:20