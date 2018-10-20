Братьям Кличко на Украине поставили "голый" памятник
В соцсети Twitter появилась фотографии памятника «голых» братьев Кличко. Один из пользователей Сети сообщил, что данные кадры он сделал на Украине в городе Коростышев.
Памятник братьям-боксерам установлен в парке скульптур в городе Коростышев, славящимся своими гранитными месторождениями. Автор скульптуры Виталий Рожик является большим фанатом боксеров. Он работал над памятником около пяти лет, ориентируясь только на фотографии спортсменов. Со слов скульптора, он надеялся, что его творение будет установлено в Киеве или хотя бы в Житомире. Но место для его работы нашлось лишь на Житомирщине.
На церемонию открытия гранитного памятника братья Кличко не приехали, хоть приглашение и фотографии скульптуры были отправлены по электронной почте. Виталий Рожик рассказал, что его 2,5-тонная работа была выточена из 7-тонного куска гранита. До установки в городе Коростышев статуя побывала на выставке в Киеве. Скульптор является автором свыше 500 работ. Некоторые были установлены в Финляндии, Молдове, Италии, Германии, Латвии, Австрии, Польше и Казахстане.
Памятник братьям-боксерам установлен в парке скульптур в городе Коростышев, славящимся своими гранитными месторождениями. Автор скульптуры Виталий Рожик является большим фанатом боксеров. Он работал над памятником около пяти лет, ориентируясь только на фотографии спортсменов. Со слов скульптора, он надеялся, что его творение будет установлено в Киеве или хотя бы в Житомире. Но место для его работы нашлось лишь на Житомирщине.
На церемонию открытия гранитного памятника братья Кличко не приехали, хоть приглашение и фотографии скульптуры были отправлены по электронной почте. Виталий Рожик рассказал, что его 2,5-тонная работа была выточена из 7-тонного куска гранита. До установки в городе Коростышев статуя побывала на выставке в Киеве. Скульптор является автором свыше 500 работ. Некоторые были установлены в Финляндии, Молдове, Италии, Германии, Латвии, Австрии, Польше и Казахстане.