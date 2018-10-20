Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова сообщила о своей беременности

«Любимый подарил мне айфон последний модели, шикарный букет цветов, но самый дорогой подарок от него, конечно же, впереди. О нем я пока не хочу говорить», - сообщила она.





Позднее, в беседе с журналистами девушка рассказала, что возлюбленный преподнес ей множество дорогостоящих подарков.Слова Жени очень заинтриговали пользователей Сети. Многие предположили, что «самый дорогой подарок» – это ребенок, а «еще впереди» он потому, что Феофилактова сейчас беременна.Стоит отметить, что сама звезда реалити-шоу никак не комментирует выдвинутые поклонниками предположения, однако не отрицает, что хотела бы родить девочку.Напомним, что у девушки уже есть 5-летний сын Даниэль, отцом которого является экс-участник «Дома-2» Антон Гусев. Почти 2 года назад супруги расстались, и с тех пор мальчик живет вместе со своей мамой, а его папа женился во второй раз и сейчас состоит в отношениях с Викторией Романец.