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Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова сообщила о своей беременности

Несколько дней назад популярной экс-участнице телепроекта «Дом-2» Евгении Феофилактовой исполнилось 33 года. Свой праздник она провела в компании таинственного избранника и друзей в итальянском ресторане.

Позднее, в беседе с журналистами девушка рассказала, что возлюбленный преподнес ей множество дорогостоящих подарков.

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова сообщила о своей беременности

«Любимый подарил мне айфон последний модели, шикарный букет цветов, но самый дорогой подарок от него, конечно же, впереди. О нем я пока не хочу говорить», - сообщила она.

Слова Жени очень заинтриговали пользователей Сети. Многие предположили, что «самый дорогой подарок» – это ребенок, а «еще впереди» он потому, что Феофилактова сейчас беременна.

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова сообщила о своей беременности

Стоит отметить, что сама звезда реалити-шоу никак не комментирует выдвинутые поклонниками предположения, однако не отрицает, что хотела бы родить девочку.

Напомним, что у девушки уже есть 5-летний сын Даниэль, отцом которого является экс-участник «Дома-2» Антон Гусев. Почти 2 года назад супруги расстались, и с тех пор мальчик живет вместе со своей мамой, а его папа женился во второй раз и сейчас состоит в отношениях с Викторией Романец.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:58

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