В Москве была разрезана самая большая тыква в России





Андрей Гусев рассказал, что данный сорт тыквы называется "Гигант Атлантики". Тыквоводу удалось вырастить данный овощ весом около 650 килограмм. По его словам, плод погрузили с помощью крана и привезли на грузовике.Гигантская тыква была разрезана на территории Московского ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Присутствующие, которым достался кусочек овоща, подчеркнули, что по вкусовым качествам он очень похож на дыню.