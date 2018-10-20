В Москве была разрезана самая большая тыква в России
Самая большая тыква, которая выросла на территории России, была разрезана в Москве. Гигантский овощ вырастил тыквовод Андрей Гусев, являющийся уроженцем города Луховицы.
Андрей Гусев рассказал, что данный сорт тыквы называется "Гигант Атлантики". Тыквоводу удалось вырастить данный овощ весом около 650 килограмм. По его словам, плод погрузили с помощью крана и привезли на грузовике.
Гигантская тыква была разрезана на территории Московского ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Присутствующие, которым достался кусочек овоща, подчеркнули, что по вкусовым качествам он очень похож на дыню.
Андрей Гусев рассказал, что данный сорт тыквы называется "Гигант Атлантики". Тыквоводу удалось вырастить данный овощ весом около 650 килограмм. По его словам, плод погрузили с помощью крана и привезли на грузовике.
Гигантская тыква была разрезана на территории Московского ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Присутствующие, которым достался кусочек овоща, подчеркнули, что по вкусовым качествам он очень похож на дыню.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:45