Первый день легальной продажи марихуаны в Канаде принес выручку $1,4 млн





Информация о продажах марихуаны за 17 октября была предоставлена ретейлерами из провинций Квебек, Альберта, Британская Колумбия, Новая Шотландия, Остров принца Эдуарда. При этом остальные 8 регионов Канады не стали пока разглашать данную информацию. В первый день начала онлайн-продаж и розничных продаж канадцы приобрели марихуаны на сумму, которая превышает 1 800 000 канадских долларов. При этом лидерами списка являются Альберта - $560 000, а также Новая Шотландия - $505 000. Сенат Канады в конце июня окончательно одобрил законопроект, который касается легализации данного лёгкого наркотика в рекреационных целях.Раньше Джастин Трюдо, занимающий пост канадского премьер-министра, сообщил, что употребление марихуаны станет законным для населения с 17 октября. С этого момента государство стало первым среди стран Группы семи (G7), а также второй на планете после Уругвая (2013 год), которая перевела марихуану в легальное поле. В Канаде разрешили её продажу, хранение, выращивание.