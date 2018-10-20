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Екатерина Андреева прокомментировала свое увольнения с Первого канала

Недавно начали появляться слухи о том, что Екатерину Андрееву уволили с Первого канала. Сейчас телеведущая решила прокомментировать данные сплетни и упокоила своих преданных поклонников.

Екатерина Андреева прокомментировала свое увольнения с Первого канала

Екатерина Андреева работает ведущей телепрограммы «Время» уже более 20 лет. Но в последнее время зрители заметили, что она стала очень редко появляться в эфире, а недавно и вовсе пропала с экранов. На замену телеведущей пришел Кирилл Клейменов. Сейчас Екатерина Андреева отправилась в тур по Южной Корее, что лишь еще больше подогрело слухи об ее увольнении с Первого канала. Сама телеведущая решила внести ясность в то, что происходит и успокоить фанатов.

Екатерина Андреева прокомментировала свое увольнения с Первого канала

Знаменитость сообщила своим преданным поклонникам, что перешла на новый рабочий график, но сделала это не по своей инициативе. Она будет по-прежнему появляться в эфирах, но намного реже, лишь по субботам. Также она появится на «Орбитах», и для того, чтобы ее можно было там увидеть, нужна спутниковая антенна.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:26

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