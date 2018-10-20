Обнаженная Ким Кардашьян покорила поклонников откровенным образом





Звезда телешоу в кадре изображена по пояс, прикрыв частично руками свою пышную грудь. Черные волосы Ким Кардашьян волнами падают на плечи, при этом из глаз «струятся» тонкие «бирюзовые слезы». Откровенное фото стало очередным из серии публикаций рекламной кампании модного продукта. Звезда под снимком оставила пост, в котором сообщила поклонникам, что новая коллекция пигментов и теней уже доступна в продаже.Публикация в течение семи часов собрала свыше 1 миллиона одобрительных лайков и более 9,5 тысяч комментариев. Поклонники заявили, что их покорил соблазнительный образ кумира. Фанаты засыпали Ким Кардашьян комплиментами касательно ее прекрасных форм.