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Компания Cyan Racing представила версию седана Lynk & Co 03

Компания Cyan Racing представила версию седана Lynk & Co 03, базой которой выступило авто для гонок WTCR на 500 л.с. Прототип создали в честь дебюта развивающейся китайской компании в рамках сезона 2019 года.

Компания Cyan Racing представила версию седана Lynk & Co 03

Производитель сообщил очень мало данных о будущей версии Lynk & Co 03. В настоящее время известно, что седан будут комплектовать турбодвигателями Drive-E. Базовая версия имеет три цилиндра объёмом в 1,5 литра. Вместимость дополнительного цилиндра составляет 2 л. Lynk & Co 03 имеющий самую простую комплектацию работает на «механике», генерируя 156 лошадиных сил. При этом семиступенчатый "робот" сочетается с двигателем на 190 л. с. Для авто платформой служит CMA от Volvo. У версии Lynk & Co 03 спереди установили стойки McPherson. Сзади размещается торсионная балка. Компания помимо седана предлагает два кроссовера. Модель "02" по размерам схожа с внедорожником Volvo XC40. Версия "01" обладает более крупными габаритами.

Стоит отметить, что международные гонки WTCR проводят при участии кузовных авто. Первая серия началась в текущем году, как ответвление чемпионата WTCC. Между тем заводские команды не участвуют в гоночной серии. В сезоне будущего года партнёром Lynk & Co станет фирма Cyan Racing, участвующая в сборке дорожной модели "03".



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:12

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