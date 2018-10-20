«Я ходячий жир»: Ксения Бородина заявила, что сейчас не в форме
Накануне ведущая «Дома-2» Ксения Бородина у себя в Instagram пообщалась с подписчиками.
Девушка ответила на различные вопросы и даже сделала ряд весьма неожиданных признаний. Надо отметить, что Ксюша не очень любит критику и довольно нервно реагирует на не очень удобные вопросы.
Вчера Ксения вылетела с Сейшел, где находилась со своей старшей дочкой Марусей. Именно оттуда Бородина отвечала своим подписчикам на интересующие их вопросы.
Например, кто-то спросил, как девушке удается поддерживать себя в такой замечательной форме. В ответ жена Курбана Омарова немного пококетничала.
Также она заявила, что уже в понедельник пойдёт в спортзал. В ответ многие фанаты стали убеждать Ксюшу в том, что истязать себя нет смысла, ведь Ксения и так «стройняшка».
Девушка ответила на различные вопросы и даже сделала ряд весьма неожиданных признаний. Надо отметить, что Ксюша не очень любит критику и довольно нервно реагирует на не очень удобные вопросы.
Вчера Ксения вылетела с Сейшел, где находилась со своей старшей дочкой Марусей. Именно оттуда Бородина отвечала своим подписчикам на интересующие их вопросы.
Например, кто-то спросил, как девушке удается поддерживать себя в такой замечательной форме. В ответ жена Курбана Омарова немного пококетничала.
«Я? Я ходячий жир, сейчас я не форме», — признается Бородина.
Также она заявила, что уже в понедельник пойдёт в спортзал. В ответ многие фанаты стали убеждать Ксюшу в том, что истязать себя нет смысла, ведь Ксения и так «стройняшка».