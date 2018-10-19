Ученые не смогли решить парадокс существования Вселенной
Физики провели эксперимент, который оставил неразрешимым парадокс существования Вселенной. Специалисты американских Северо-Западного, Йельского и Гарвардского университетов в рамках эксперимента ACME II выяснили, что значение электрического дипольного момента (ЭДМ) электрона равно нулю, что опровергает существование гипотетических частиц, предсказанных Новой физикой.
Стандартная модель, описывающая свойства известных элементарных частиц, не может объяснить некоторые физические явления, например, каково происхождение массы и нейтринной осцилляции. Чтобы объяснить эти явления, ученые выдвинули ряд гипотез, согласно которым, у каждой элементарной частицы могут существовать суперпартнеры с большей массой. Так, у электрона таковым партнером является селектрон, присутствие которого должно приводить к появлению ненулевого ЭДМ.
В эксперименте ACME II физики использовали сверхчувствительные приборы, которые позволили убедиться в отсутствии ненулевого ЭДМ. Это указывает на то, что гипотетические суперпартнеры, нарушающие CP-инвариантность, если и существуют, то их масса намного больше, чем предсказывает Новая физика. Такие частицы нельзя зафиксировать даже в Большом адронном коллайдере, ведь их масса превышает 30 ТэВ.
Стандартная модель, описывающая свойства известных элементарных частиц, не может объяснить некоторые физические явления, например, каково происхождение массы и нейтринной осцилляции. Чтобы объяснить эти явления, ученые выдвинули ряд гипотез, согласно которым, у каждой элементарной частицы могут существовать суперпартнеры с большей массой. Так, у электрона таковым партнером является селектрон, присутствие которого должно приводить к появлению ненулевого ЭДМ.
В эксперименте ACME II физики использовали сверхчувствительные приборы, которые позволили убедиться в отсутствии ненулевого ЭДМ. Это указывает на то, что гипотетические суперпартнеры, нарушающие CP-инвариантность, если и существуют, то их масса намного больше, чем предсказывает Новая физика. Такие частицы нельзя зафиксировать даже в Большом адронном коллайдере, ведь их масса превышает 30 ТэВ.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 18:45