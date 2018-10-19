Ученые не смогли решить парадокс существования Вселенной





Стандартная модель, описывающая свойства известных элементарных частиц, не может объяснить некоторые физические явления, например, каково происхождение массы и нейтринной осцилляции. Чтобы объяснить эти явления, ученые выдвинули ряд гипотез, согласно которым, у каждой элементарной частицы могут существовать суперпартнеры с большей массой. Так, у электрона таковым партнером является селектрон, присутствие которого должно приводить к появлению ненулевого ЭДМ.В эксперименте ACME II физики использовали сверхчувствительные приборы, которые позволили убедиться в отсутствии ненулевого ЭДМ. Это указывает на то, что гипотетические суперпартнеры, нарушающие CP-инвариантность, если и существуют, то их масса намного больше, чем предсказывает Новая физика. Такие частицы нельзя зафиксировать даже в Большом адронном коллайдере, ведь их масса превышает 30 ТэВ.