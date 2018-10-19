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Родственники пострадавших в Керчи более 580 раз обращались к психологам

Число обращений родственников пострадавших от стрельбы и взрыва в техникуме Керчи к психологам превысило 580 раз. Помощь оказывается как по телефону, так и в ходе личных приёмов.

Родственники пострадавших в Керчи более 580 раз обращались к психологам

Также психологи находятся на похоронах погибших во время инцидента в колледже и оказывают помощь их родственникам и близким. Всего в данной работе задействованы 70 специалистов.

Помимо этого, неравнодушные граждане звонят на горячую линию, выражая соболезнования и предлагая собственную помощь.



 
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Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:32

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