В Приморье партия опасных акул едва не попала на торговые прилавки





Всего специалисты забраковали 252 килограмма мороженой колючей акулы. Контрольная проверка выявила, что содержание ртути в партии превышает допустимую норму почти в 5,5 раз.По словам представителя Россельхознадзора, акула относится к типу рыб, в которых содержится высокая концентрация ртути. Однако если количество ртути не превышает допустимой нормы, то рыба пригодна для употребления. Но все же мясо акул не рекомендуют употреблять беременным женщинам и детям.