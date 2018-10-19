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В Приморье партия опасных акул едва не попала на торговые прилавки

В Приморье на прилавки чуть не попала партия акул с высоким содержанием ртути. Опасную партию рыбы обнаружили сотрудники Россельхознадзора.

В Приморье партия опасных акул едва не попала на торговые прилавки

Всего специалисты забраковали 252 килограмма мороженой колючей акулы. Контрольная проверка выявила, что содержание ртути в партии превышает допустимую норму почти в 5,5 раз.

По словам представителя Россельхознадзора, акула относится к типу рыб, в которых содержится высокая концентрация ртути. Однако если количество ртути не превышает допустимой нормы, то рыба пригодна для употребления. Но все же мясо акул не рекомендуют употреблять беременным женщинам и детям.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:00

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